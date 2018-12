شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل فيلم "وحوش مذهلة" متصدر السينما الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فيلم وحوش مذهلة "fantastic beasts: the crimes of grindelwald" إيرادات السينما الأمريكية منذ طرحه حتى الآن، وهو الجزء الثانى من فيلم "fantastic beasts" الذى أنتج عام 2016، ويحمل اسم "the crimes of grindelwald" (جرائم جريندلوود)، وهو من النوع الدرامى الخيالى.

الفيلم من بطولة جونى ديب، إيدى ريدماين، كاثرين ووترستون، دان فوجلر، أليسون سودول، عزرا ميلر، وجود لو، ومن إخراج ديفيد ييتس، ومن تأليف جى كى رولينج، مؤلفة سلسلة الأفلام الشهيرة عن السحرة "Harry Potter".

الممثل إيدى ريدمان قال فى تصريحات إعلامية له عن دوره فى الفيلم "الشىء المدهش لدى جى كى رولينغ هو أنها ترسم الشخصيات بحث تكون قصصها و حياتها واضحة تماما فى خيالها، لكن بالنسبة للممثلين، فإنها تترك لنا الحرية كاملة للتعبير عن أفكارنا ومحاولة أشياء جديدة والفشل ثم المحاولة ثانية، لقد كانت متعاونة جدا معنا".

وأضافت الممثلة كاثرين واترستون: " متحمسة جدا للعمل، أنا مثلا لا أستطيع التخيل، ولكنى كنت سعيدة جدا، كل ما تخيلته الكاتبة أصبحت أراه بأم عينى، لقد تأثرت كثيرا خلال لقائنا بها".

وقال الممثل الإيرلندى كولين فاريل: "بوصفى رجلا فى الأربعين من العمر، يمكننى الغوص فى العالم الخيالى الذى خلقته، أعتقد أن الأطفال والآباء والكهول عامة، سيستمتعون بالعمل".

وتدور قصة الفيلم حول العالم السحرى الذى يضم مغامرات فى الكثير من المجالات والتى يقوم بها "نيوت سكاماندر"، يأخذنا إلى عالم السحر الخفى والغامض، وهو يستند إلى رواية تحمل العنوان ذاته، للكاتبة البريطانية جى كى رولينغ، صاحبة سلسلة "هارى بوتر" الشهيرة.

أحداث الفيلم تدور فى نيويورك، قبل 70 عاما من مولد هارى بوتر، لنكتشف من خلالها المجتمع السرى للسحرة فى هذه المدينة الأمريكية.