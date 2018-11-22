شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تحتفل بالذكرى الـ75 لعيد الاستقلال.. وعاصى الحلانى: يكتمل بالوحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل لبنان، اليوم الخميس، الموافق 22 نوفمبر، بعيد الاستقلال الـ75، حيث تقدم العروض العسكرية للجيش بحضور الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، ورئيس الوزراء سعد الحريرى، ورئيس البرلمان نبيه برى.

ويحتفل لبنان بعيد الاستقلال فى 22 نوفمبر من كل عام، رغم أن الاستقلال لم يكتمل إلا بانسحاب القوات الفرنسية من لبنان فى 31 ديسمبر 1946، إلا أن يوم 22 نوفمبر، هو تخليد لذكرى حكومة الاستقلال الوطنية التى ناضلت ليلة إطلاق سراح رئيس الجمهورية بشارة الخورى، ورئيس الحكومة اللبنانية رياض الصلح، من الاعتقال صباح 22 نوفمبر عام 1943، وتسليم فرنسا بمنح لبنان الاستقلال التام.

وفى هذا الإطار، احتفى الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، بعيد استقلال لبنان، حيث قال "كيف ما كنت بحبك.. كل عيد استقلال وأهلنا بخير.. كل عيد وجيشنا درع الوطن.. أنتم المعنى الحقيقى للعيد.. لكن استقلالنا لا يكتمل إلا بوحدة قرارنا ولم شملنا وببناء الدولة القوية وإلغاء الطائفية السياسية ليكون كل اللبنانيين متساوين وتكون العدالة والمساوة أساس هذا الوطن.. عيد الاستقلال".