شكرا لقرائتكم خبر عن كالأميرة المحاربة.. مى الغيطى تعلن استئصال ورم بالثدى فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت الفنانة الشابة مى الغيطى مفاجأة فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ40، أول أمس الثلاثاء بدار الأوبرا المصرية، وهى اجرائها عملية جراحية لاستئصال ورم بالثدى.

وكتبت مى، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، رحلة مع العلاج وعن أمنيتها قائلة: كنت دائما أريد أن أرتدى فستانا على شكل "V" مفتوح الرقبة لإظهار جزء من أثر جرح بسبب عملية استئصال ورم بالثدى".

وأضافت أردت بشدة ارتداء ذلك الفستان خصوصا لأنه جعلنى أبدو كالأميرة المحاربة، ولذلك لا يهمنى ما يقوله الناس ولا أتباهى، وكنت قاصدة إنى أبين الجرح الخاص بى لأنى فخورة به".



مى الغيطى



مى الغيطى



مى الغيطى