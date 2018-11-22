شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كارديشيان وزوجها يتبرعان لصالح ضحايا حريق كاليفورنيا.. اعرف بكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرعت كيم كارديشيان، وزوجها مغنى الراب كانى وست، الأربعاء، بنصف مليون دولار لصالح رجال الإطفاء وضحايا حريق الغابات الهائل الذى شب فى جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وكاد أن يدمر منزلهما الخاص الذى يقدر سعره بعدة ملايين من الدولارات.

وقالت كارديشيان، لدى ظهورها فى برنامج (ذا إلين ديجينيريس شو) – بحسب وكالة "رويترز" للأنباء - إنها وزوجها استأجرا رجال إطفاء من شركات خاصة لحماية منزلهما ومنازل أخرى فى حيهما الواقع بمنطقة كالاباساس الريفية شمالى لوس أنجلوس.

وكانت كارديشيان وزوجها وأولادهما الثلاثة ضمن آلاف الأشخاص الذين اضطروا للهرب من منازلهم جراء حريق وولزى فاير، الذى شب قبل أسبوعين، وأسفر عن تدمير 1500 مبنى ومقتل ثلاثة أشخاص.

وقالت كارديشيان، نجمة تلفزيون الواقع، إن ألسنة اللهب "طرقت أبوابنا، لم نعد إلى منزلنا حتى الآن، والدخان (كثيف) ورائحته خانقة للغاية"، وقد قدمت كاردشيان وزوجها، وشركتا ييزى وأديداس الراعيتان لملابسه، 400 ألف دولار لضحايا الحريق ولرجال الإطفاء فى كاليفورنيا، كما تبرعا بـ100 ألف دولار أخرى لرجل الإطفاء مايكل وليامز الذى شارك فى جهود إطفاء الحريق داخل الحى بعد نجاته من الموت جراء حريق طال منزله.

وقد جرى احتواء حريق وولزى فاير بنسبة 93% حتى الآن، فيما شب حريق آخر فى شمال كاليفورنيا، حيث دمر 12 ألف منزل وشركة فى بلدة باراديس، ولقى 81 حتفهم، بينما لا يزال نحو 700 آخرين فى عداد المفقودين منذ أن شب الحريق فى البلدة فى الثامن من نوفمبر.