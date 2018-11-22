ممثلة افلام اباحية تروي معاناتها: أجبرت على ممارسة الجنس مع 16 رجل بفيلم واحد‎..أريد أن اموت

كتب امير فتحي في الخميس 22 نوفنبر 2018 11:02 صباحاً -

شبكة دعارة

انهارت ممثلة الأفلام الإباحية ​بريتني​ من البكاء حينما سألتها إحدى المذيعات عن أمنيتها لترد قائلة: “أريد أن اموت!”

وأشارت بريتني في إحدى المقابلات التي اجريت معها إلى أنه كان يتم استغلال الفتيات، حينما كانت طالبة في الجامعة، ويتم استغلالهن في صناعة الأفلام الإباحية وتعذيب أجسادهن.

ولفتت إحدى الصحف العالمية إلى ان بريتني اضطرت في البداية إلى العمل كراقصة في أحد الملاهي الليلية ووقعت في تلك الأوقات ضحية عروض المنتجين لدخول هذا المجال، وأرغمت على ممارسة الجنس مع اكثر من 16 رجل في فيلم واحد.

ولفتت بريتني إلى أنها ترغب بالموت، إذ قامت بدفع الكثير من أموالها من أجل المخدرات بهدف نسيان الألم الّذي ألحقوه بها، كما انها تعرضت للذل.