شاهدوا.. أصدقاء هند صبري يفاجئونها في عيد ميلادها الـ”39″

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كتب امير فتحي في الخميس 22 نوفنبر 2018 11:02 صباحاً -
فوجئت الممثلة التونسية هند صبري بحفل مميز، أعده لها عدد كبير من أصدقائها بمناسبة عيد ميلادها.
أصدقاء صبري أحضروا لها قالب حلوى كبير، وضعوا به شموع تحمل رقم “39” وهو عمرها.
ونشرت صبري عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو من الحفل، وعبرت عن سعادتها بهذه المفاجأة.
يُذكر أن صبري كانت قد صرحت مؤخرا، في ندوة عن التحرّش على هامش فعاليات مهرجان قرطاج السينمائي، أنها تلقت تهديدات هي وإبنتيها بالإغتصاب من جمهور الفنان المغربي سعد لمجرد.
وأكدت صبري أنها دافعت عن لمجرد في الإتهام الأول له لإحساسها ببراءته، لكن الإتهام الثاني جعل الشك ينقطع باليقين.
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