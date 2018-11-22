شاهدوا وفاة ديفين ليما عن عمر الـ41 بعد صراع مع السرطان

كتب امير فتحي في الخميس 22 نوفنبر 2018 11:02 صباحاً -

توفي يوم الاربعاء المغني والموسيقي الأمريكي ​ديفين ليما​ الشهير عن عمر الـ41 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.

وقد اكتشف المرض ليما السنة الماضية وخضع لعملية جراحية لاستئصال الورم السرطاني، وتلقى علاجات مكثفة الا انه لم ينجح في الشفاء التام.

اشتهر ليما مع فرقته LFO على نطاق واسع باغنية “Summer Girls ” التي تصدرت لوقت طويل عام 1999. وقد عانت هذه الفرقة كثيرا خاصة انهم كانوا 3 اشخاص قبل ان يموت احد اعضائها ريتش كرونين بسرطان الدم. اما اليوم يودع العالم ثاني عضو من الفرقة ليبقى فقط براد فيستشيتي على قيد الحياة.