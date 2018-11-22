ننشر الفيديو الذي تسبب في مقاضاة الفنان محمد رمضان وحبسه 6 أشهر

القاهرة - لايف ستايل
تعرض الفنان محمد رمضان للملاحقة قضائيًا، والحكم عليه بالحبس 6 أشهر وكفالة 1000 جنيه، وغرامه 1000آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، وذلك على خلفية سب وقذف "رمضان"، العنيف لمدير عام قنوات" MBC مصر" محمد عبد المتعال، خلال مقطع الفيديو.
وقال أشرف عبد العزيز المحامى عن محمد عبد المتعال، اليوم الأربعاء، إن الحكم صدر بسبب قيام الفنان محمد رمضان ببث فيديو على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يسب فيه "عبد المتعال"، ونقلته المواقع الإخبارية المُختلفة والوسائط الإعلامية كافة.
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