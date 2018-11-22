مدير أعمال محمد رمضان يؤكد أن الحكم بحبس الفنان درجة أولى

أكد محمود رمضان، مدير أعمال الفنان محمد رمضان إن الحكم بحبس الفنان الشاب هو حكم أول درجة، مؤكدًا على احترام رمضان لأحكام القضاء المصري.

وقال محمود رمضان، شقيق الفنان محمد رمضان، إن المستشار القانوني لرمضان يتابع القضية، مضيفًا أن موقفهم في القضة "قوي" وأنهم يثقون في نزاهة القضاء المصري.

وأكد محمود رمضان في تصريحات لمصراوي أن علاقة محمد رمضان بمجموعة قنوات "إم بي سي" قوية للغاية مشيرًا أن مدير قناة أم بي سي في مصر هو الذي قدم الدعوة.

وقال إن الفنان محمد رمضان لا يعلق على أحكام القضاء.

يُذكر أن محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين، قضت اليوم بحبس الفنان محمد رمضان ستة أشهر مع الشغل، وكفالة ألف جنيه، وغرامة عشرة آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، لاتهامه بسب وقذف مدير عام قنوات "إم بي سي مصر" محمد عبدالمتعال.