شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون.. ما لا تعرفه عن أكثر نساء العالم إثارة فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الخميس قنبلة هوليوود وأجمل فاتنات العالم وأكثرهن إثارة سكارليت جوهانسون بعيد ميلادها، وهى التى تحظى بشعبية كبيرة من مختلف أنحاء العالم ممن يعشقونها ويفضلون مشاهدة أعمالها لما تتمتع به من جمال وإثارة بالإضافة إلى موهبة كبيرة فى عالم التمثيل.



سكارليت جوهانسون

ولكن لمن لا يعلم فإن نجمة هوليود لا تقتصر موهبتها على التمثيل فحسب وإنما فى حياتها مرحلة ربما لا يعلمها كثيرون، وهي التي خاضتها مع الغناء حيث لمعت فى هذا العالم ولولا تركيزها على السينما والتمثيل لكان لها شأن كبير كمغنية.



f21193820

سكارليت جوهانسون التي سبق واختيرت كأكثر امرأة مثيرة فى العالم اشتركت فى الغناء مع فرقة Sugar for Sugar، كما غنت سابقًا أغنية Before My Time لفيلم Chasing Ice وهو الأمر الذى يلجأ له منتجو تلك الأعمال لما يعلمونه من موهبة جوهانسون التي سبق وطرحت أيضًا ألبومين حققا نجاحًا كبيرًا وهما anywhere I lay my head بينما الألبوم الثاني باسم Break up.