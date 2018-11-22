شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمى جيسون ديرولو يصل اليوم للمشاركة فى أولى فعاليات إيجبت كاليندر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل اليوم نجم الغناء الأمريكى العالمي جيسون ديرولو ليحيى أولى حفلاته فى مصر والشرق الأوسط بمشاركة النجم تامر حسنى غدا فى الجامعة البريطانية لتدشين "إيجبت كاليندر" خريطة الأحداث الترفيهية التى ستعمل على جذب أهم نجوم العالم فى مصر طوال العام، خاصة نجوم الغناء والأحداث الرياضية الكبرى، حيث يعد هذا الحفل العالمى هو الأول لسلسلة فعاليات دولية كبرى تم التعاقد عليها.

جيسون ديرولو

تامر حسنى

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