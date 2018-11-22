صانع النجوم سيمون اسمر يخضع لأنامل صانع الجمال هراتش

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Nov 22, 2018
سيمون اسمر الاسم الاشهر من نار على علم في عالم الاخراج لبرامج المنوعات والمواهب في لبنان والعالم العربي لطالما تميز بتلقائيته وعفويته وحبه لكل ما هو جميل ومبدع ومن هنا هو يتحدى الزمن والصعاب ولا يخشى خربشات العمر.
سيمون اسمر المنهمك في تحضيرات برنامج “ديو المشاهير” كعضو لجنة تحكيمه وقبل ان يطل على الشاشة كان له زيارة الى امبراطورية الجمال للجراح التجميلي الشهير الدكتور هراتش سغبزريان حيث قام ببعض الرتوشات الخفيفة.
وكانت مفارقة جميلة بلقاء صانع النجوم الذي خضع لانامل صانع الجمال الدكتور هراتش وهو سعيد بتجديد حيويته واطلالته بما يناسب سنه ومكانته الرفيعة بعالم الشهرة.. برافو لشجاعة سيمون وسلمت انامل الدكتور هراتش سغبزريان السحرية.
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