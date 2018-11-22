ميرنا وليد سعيدة بحضور افتتاح "القاهرة السينمائي"

أكّدت الفنانة ميرنا وليد، أن مهرجان القاهرة السينمائي، يحمل مجموعة من الرسائل كل عام، منها، أن مصر هي نبع الفن في الشرق الأوسط والعالم، وأنها رسالة أمن وأمان وسلام إلى العالم كله.

وأضافت أنها حرصت على الافتتاح، لمرور 40 دورة على المهرجان، وهو يحتفل بشكل خاص هذا العام، بتكريم مجموعة من رموز الفن والموسيقى، منهم، حسن حسني.

وأوضحت أنها بالفعل سعدت بحضورها، مشيرة أنها متفائلة بالسينما وتستعد خلال الفترة المقبلة، لتقديم عمل سينمائي كبير ستعلن عنه في وقته.