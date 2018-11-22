هند صبري تُوضح أنّ "الفيل الأزرق 2" مُرعب

كشفت الفنانة هند صبري عن سعادتها بالاشتراك في الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، وأكدت أنه عمل مميّز للكاتب المبدع أحمد مراد والمخرج العبقري مروان حامد.

وقالت هند صبري، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل": "العمل أكثر من رائع وبه تشويق ورعب أكثر من الجزء الأول، وفي المجمل هو عمل مميز للكاتب المبدع أحمد مراد والمخرج العبقري مروان حامد، وسعيدة بالفعل بالتعاون معهما".

يذكر أن الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" من إنتاج شركة "سينرغي فيلمز" لمالكها المنتج تامر مرسي، ومن المقرر أن يكون جاهزا لدور العرض في صيف 2019.

يضم الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" فريق ونجوم الجزء الأول، في مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبدالعزيز ونيللي كريم، وتنضم إليهما النجمة هند صبري في الجزء الثاني، وسط فريق العمل الذي أسهم في نجاح "الفيل الأزرق".