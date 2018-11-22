أحمد حلمي يُعلن استعداده لبَدء تصوير أحدث أفلامه

كشف النجم الكوميدي أحمد حلمي أنه يستعدّ لبَدء تصوير فيلم جديد من تأليف الكاتب الرائع عبدالرحيم كمال، ويشارك في العمل كل من مِنّة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، مشيرا إلى أن الكاتب عبدالرحيم كمال يعكف خلال الفترة الحالية على الانتهاء من كتابة السيناريو كاملا.

وأعلن حلمي، خلال تصريح خاص له إلى "لايف ستايل"، أن أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي إنساني، ومن المفترض أن يتم طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل 2019، مشيرا إلى أنه من عشّاق هذه النوعية من الأعمال الفنية.

يُذكر أن آخر أعمال النجم الكوميدي أحمد حلمي فيلم "لف ودوران" الذي عرض عام 2016، وحقق نجاحا باهرا وتصدّر شباك التذاكر حينها، وشاركه في البطولة كل من: دنيا سمير غانم وصابرين وبيومي فؤاد وإنعام سالوسة وميمي جمال وجميلة عوض، ومن تأليف مِنة فوزي وإخراج خالد مرعي.