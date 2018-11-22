الفنانة إلهام شاهين تكشف سبب بعدها عن الأعمال الدرامية    

أكّدت الفنانة إلهام شاهين أنها مازالت تتلقى صدى فيلم "يوم للستات" حتى الآن على الرغم من أنها أنتجته منذ عامين مشيرة أنه مازال حتى الآن يمثّل مصر في العديد من المهرجانات وآخرها مهرجان زيورخ هذا العام مبدية سعادتها بالفيلم .

وكشفت شاهين أنها تقوم حاليًا بتصوير دورها في فيلم" أهل العيب" موضحة أن السينما حياتها والدراما حياتها وأنها تتنفس فن حيث تعلمت حب الفن من الفنانيين الكبار التي تعاونت معهم منذ أن كانت في بدايتها

ماجدة الرومي

وقالت عن صداقتها مع الفنانة ماجدة الرومي إنها تحب سماع صوتها وترتبط معها بصداقة قوية وكلما تأتي إلى مصر لابد أن تجتمع معها موضحة أنها تحب سماع أغانيها مثل أغنية كلمات التي تعتبر من الأغاني الرومانسية القريبة إلى قلبها

نجلاء فتحي

وأوضحت أنها تحب الفنانة نجلاء فتحي وتواجدت معها بعد وفاة الإعلامي حمدي قنديل لخوفها عليها حيث أنها تعلم مقدار الحب التي تحمله نجلاء فتحي لزوجها الإعلامي الراحل

الدراما

وأشارت إلى وجود مجموعة من المشاريع الدرامية لكنها لم تكن غائبة عن تعمّد موضحة أن كل مسلسل يعرض عليها تجده جميل وراقي ولكن الأدوار التي تعرض عليها قامت بها قبل ذلك موضحة أنها قدمت العديد من الأدوار وتريد دائمًا تغيير أنماط أدوارها فقد قدمت المحامية والسياسية والفقيرة والغنية والبنت الشعبية والبيت الهادئة والأم والحبيبة فعملت كل الأدوار

قصة الأمس

وقالت إنها تتلقى ردود فعل إيجابية حتى الآن عن مسلسل "قصة الأمس" برغم تقديمها له في العام 2008 مشيرة أن هذا العمل من الأعمال القريبة إلى قلبها لأسباب عدة أولها لأنه من أعمال المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي ثم أنه جمعها بصديقها الفنان مصطفى فهمي والتي اجتمعت معه من قبل في أكثر من عمل منه إمرأة وثلاثة وجوه ثم أنه عمل راقي ورومانسية هادئة بين زوج وزوجة موضحة أنها أيضًا تعتز بالكاتب محمد جلال عبد القوي والتي التقت معه في بدايتها من خلال مسلسل أديب الذي كتبه وقدمته مع الراحل نور الشريف

وقت الفراغ

وأوضحت أنها تقضي وقت فراغها في التسوق مؤكدة أنها تعشق الإكسسوارات و أنها دائمًا تجتمع مع أسرتها وتطمئن عليهم وتعشق أبناء أخواتها وتعتبر نفسها مسؤولة عن عائلتها بشكل كبير