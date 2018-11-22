شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكاية ساموزين مع "الزير" واعتراض الرقابة على الأغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب ساموزين، إن أغنية "الزير" التى طرحها منفردًا بعيدًا عن ألبومه الأخير "لوعمرى يرجع" تعرضت للظلم، خاصة أن الرقابة لم توافق على ضمها للألبوم، وهو لا يعلم ما سبب ذلك ويرى أنها كانت تصلح ولا يوجد بها أى شىء من الانتقاد وكلماتها لا تحمل الإساءة لأى شىء.

وأضاف أنه تلقى ردود إيجابية عليها، ونالت إعجاب عدد كبير من جمهوره وأصدقائه من داخل الوسط الفنى عندما استمعوا إليها.

ساموزين طرح مؤخرا أحدث فيديو كليب له بعنوان "الأسطوانة المشروخة" عبر قناته على موقع يوتيوب والأغنية هى إحدى أغنيات ألبومه الأخير "لو عمرى يرجع" الذى طرحه فى أغسطس الماضى، وضم 8 أغنيات والكليب تم تصويره فى ألمانيا واستغرق تصويره يومين وهى من كلمات أحمد على موسى وألحان مدين وتوزيع طارق توكل وإخراج إسماعيل الأبرص، ويعد ثانى كليباته من ألبوم "لو عمرى يرجع" بعد "أول ما تبتسميلى".