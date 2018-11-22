شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحتفل بعيد الاستقلال اللبنانى ويهاجم الفاسدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب اللبنانى راغب علامة، بعيد الاستقلال اللبنانى والذى يحل اليوم 22 نوفمبر1946، حيث ذكرى انسحاب القوات الفرنسية.

وقال راغب علامة "عيد الاستقلال.. الدعاء لرب العالمين أن يعيده عليكم بكل ما يحمل معنى الاستقلال من حقيقة".



راغب علامة

وتابع "لأن الاستقلال ليس فقط الاستقلال عن جيش محتل لكن الاستقلال هو الاستقلال عن المتغطرسين والمستبدين والفاسدين والسارقين والظالمين وخونة الوطن والمواطن...نعم هذا هو الاستقلال الذي نريد أن نحتفل به".

يذكر أن آخر أغنية للفنان راغب علامة "اللى باعنا خسر دلعنا" التى طرحها النجم فى شهر يونيو الماضى وحققت نجاح كبير، وأبدى العديد من مشاهير الإعلام والفن والرياضة فى جميع أنحاء الوطن العربى إعجابهم بالأغنية.