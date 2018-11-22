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شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الوز عوام.. نجوم هوليوود يشبهون آباءهم فى الصغر.. أبرزهم مايكل دوجلاس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من فنانى هوليود القدامى "نسخة طبق الأصل" من أبنائهم وبناتهم، عندما كانوا فى نفس أعمارهم الآن، من حيث الشكل والملامح، وأحيانا طريقة الحديث، والصور الآتية تكشف الشبه الكبير بين هؤلاء النجوم وأولادهم.
1.الفنانة كيت هدسون:
كيت هدسون وأمها
كيت هدسون هى ممثلة أمريكية حققت شهرة كبيرة فى مجال التمثيل ورشحت للأوسكار، وهى تشبه كثيراً والدتها جولدى هاون الممثلة عندما كانت متقاربة لسنها.2.الفنان مايكل دوجلاس:
مايكل دوجلاس وأبيه
هو منتج وممثل أمريكى من أصل روسى وحصل على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل وهو يشبه والده بشكل كبير وهو كيرك دوجلاس الممثل المتقاعد ويبلغ ثروته 60 مليون دولار.3.كيندال جينر:
كيندال جينر وكريس جينر
تشبه عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر والدتها المذيعة والكاتبة الأمريكية كريس جينر عندما كانت بسنها وهى الفتاة الوحيدة ضمن أخواتها الفتيات التى تمتاز بالشبه الكبير بينها وبين أمها.4.انجيلينا جولى:
انجيلينا جولى ووالدتها
مارشلين برتراند هى ممثلة أمريكية ومنتجة ولكنها مثلت لفترة قصيرة، أخذت دور البطولة فى أقل من 10 أفلام، أما عن أنجيلينا جولى فهى تشبه أمها كثيراً عندما كانت بسنها.
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