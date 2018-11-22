شاهد.. زواج الفلسطينية علا فرحات من حبيبها السعودي غيث العزب

كتب امير فتحي في الخميس 22 نوفنبر 2018 08:32 صباحاً -

خطوبة علا فرحات وغيث العزب

أكدت الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات خبر زواجها من رجل الأعمال السعودي الشاب غيث العزب، من خلال فيديو نشرته على صفحتها انستقرام.

وبدا من مقطع الفيديو الذي نشرته علا فرحات أن حفل الخطوبة وعقد القران كان بسيطاً تسيطر عليه الأجواء الرومانسية، واقتصر على حضور المقربين فقط، وظهرت من خلاله العروس متألقة بفستان حريري محتشم باللون البنفسجي الملكي، واعتمدت تسريحة ذيل الحصان، وزينت اطلالتها بأقراط ماسية طويلة.

كما أرفقت العروس منشورها بتعليق مطول باللغة الإنجليزية، كتبت فيه: “”ليس لديّ كلمات لوصف ما أشعر به، لقد تزوجت حب حياتي بعد عامين رائعيْن من الارتباط.. أريد أن أشارك هذه اللحظات الخاصة مع المتابعين حتى يعرفوا أنّ الحب الحقيقي ينتصر دائمًا”.