شاهد.. عقيل الرئيسي يجيب على سؤال “من أين لك هذا؟” ويوجه رسالة الى الشباب!

كتب امير فتحي في الخميس 22 نوفنبر 2018 08:32 صباحاً -

عقيل الرئيس يجيب على سؤال من اين لك هذا

رد الفنان الكويتي عقيل الرئيسي على أسئلة العديد من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حول كيفية حصوله على المال أو تكوينه ثروة تمكنه من شراء سيارة من نوع “بنتلي” لزوجته الفنانة فرح الهادي.

وقال عقيل عبر مقطع فيديو نشره على “سناب شات”: “هناك أشخاص كثر سألوني من أين لك هذا.. أول شيء الحمدلله هذا رزق من الله.. ثاني شيء أنا لدي ٤ مشاريع من أنجح المشاريع في الكويت لم يعلن عنهم”.

وأضاف: “أنا أعمل منذ أن كان عمري 18 عامًا.. ليس هناك من بدأ من المليون أنا بدأت من الصفر”.

ووجه عقيل رسالة الى الشباب قائلا: “لا نقعد ونقول من وين لك واحنا ما نشتغل على نفسنا” وتابع “لا اشتغل على نفسك وحاول تشتغل وتطلع فكرة قوية تشتغل عليها لا تقعد في البيت وتسأل”.

وكان عقيل الرئيسي فاجأ زوجته الفنانة الكويتية فرح الهادي، بهدية غير متوقعة بمناسبة احتفالهما بعيد زواجهما الأول.