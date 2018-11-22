روبرت دى نيرو ينفصل عن زوجته بعد زواج دام 20 عاما.. اعرف القصة كاملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفصل النجم العالمى روبرت دى نيرو عن زوجته الممثلة والمغنية جريس هايتاور وجاء هذا الانفصال بعد زواج دام 20 عاما، وهذا كما ذكر بموقع People.



روبرت دى نيرو وزوجته

بدأ حبهما منذ عام 1987، وارتبطا ببعضهما سوياً حتى أعلنا زواجهما رسميا عام 1997 بعد 10 سنوات من الحب، ولديهما ولد وبنت، "اليوت" و"هيلين"، ولم يكن هذا الانفصال الأول للثنائى.

فى عام 1999 قرر روبرت دى نيرو الانفصال من جريس هايتاور ولكنه وقع فى مشاكل وقضايا تضمنت حضانة ابنهما "اليوت"، وانتهى الأمر بأن إجراءات الانفصال توقفت نهائياً.

فى نوفمبر 2004، جددا الثنائى عهدهما أمام العديد من الحضور والمشاهير مثل ميريل ستريب، بين ستيلر، توم بروكاو وغيرهم العديد والعديد من فنانين هوليوود، وكان آخر ظهور لهما فى يونيو الماض بحضور حفل Annual Tony Awards فى دورته الـ72 بمدينة نيويورك.

قال روبرت دى نيرو فى إحدى لقاءاته السابقة مع مجلة People:"أصعب الأشياء التى يشعر بها أى أب حين يجد أن أطفاله يكبرون أمام عينيه ولا يستطيع امساك ايديهم لتمضية الشارع أو توصيلهم إلى المدرسة، وعدم استطاعتك أخذ قبلات منهم كما كنت تفعل من قبل".