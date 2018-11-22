شكرا لقرائتكم خبر عن "موندراما الحكرة" مسرحية مغربية على مسرح ميامى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم "الجمعية المصرية لهواة المسرح" بالتعاون مع "الاتحاد المغربى للمسرح" العرض المسرحى "مونودراما الحكرة" لفرقة "المشهد المسرحة المغربية"، اليوم الخميس فى الساعة الثامنة بمسرح ميامى، برعاية قطاع الإنتاج الثقافى. "مونودراما الحكرة" بطولة ماجدة زبيطة، تأليف بديعة الراضى وإخراج محمد الزيات، وتتعرض المسرحية لقضايا الشرق الأوسط والثورات العربية والصراع بين الشر والخير، وعرضت فى الجزائر وتونس والعراق قبل عرضها فى مصر.

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