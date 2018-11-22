شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "ذا روك" يستسلم لابنته فى جلسة "ميك آب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفسر البعض أن نجوم الأكشن عادة تنزع من قلوبهم الرقى فى التعامل ومشاعر الأبوة، على العكس تمامًا، فكثيرًا ما يفاجئنا النجم الأمريكى دوين جونسون بلقطات رائعة تعبر عن تلك المشاعر الممزوجة بالحنان والأبوة الجارفة تجاه ابنته الصغيرة.





دوين جونسون، الشهر بـ"ذا روك"، حكى حوارا طويلا بينه وبين ابنته قبل ذهابه إلى العمل، حيث أصرت على الرسم على وجهه بالميكاج ، عند رغبته فى تقبيلها قبل رحيله، موضحًا أن تلك الأشياء الصغيرة وسط حياة المزدحمة مجنونة ورائعة ويحبها.

ودوين جونسون يستعد حاليا لتجسيد دور الملك كاميهاميها فى فيلم سيرة ذاتية، وجونسون، قال إنه منذ بداية حياته المهنية فى هوليوود (2001)، كان يحلم أن يقدم فيلمًا أسطوريًا يخلد إرثًا فى الحياة، خاصة عن الثقافة البولينيزية، مشيرًا إلى اعتقاده أن "وجود القصة غير كافيا ويجب اختيار الوقت المناسب لصنعها، وأن الوقت المناسب قد حان، وهذا ما يفسر تجسيد حياة الملك كاميهاميها بعد 200 سنة من وفاته".







