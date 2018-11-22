موجز "الفن": ممثل مصري يتعرض لأزمة صحية.. وصافيناز تكتسب وزناً زائداًإطلالات الممثلات في مهرجان...

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن اليومي، هو نشرة يومية سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية، واخترنا لكم اليوم الأخبار التالية:

​راغب علامة​ أذكى فنان إعلامياً في إستفتاء الفن

إستفتاء الفن : أي أغنية احببتم اكثر من ألبوم ​تامر حسني​؟

​صافيناز​ تثير الجدل بإكتسابها وزنا زائدا في منطقة البطن

​ممثل مصري​ يصاب بأزمة صحية ويخضع لعملية جراحية عاجلة

إبنة ​أنجلينا جولي​ تتحوّل الى ذكر