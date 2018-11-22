ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن اليومي، هو نشرة يومية سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية، واخترنا لكم اليوم الأخبار التالية:
راغب علامة أذكى فنان إعلامياً في إستفتاء الفن
إستفتاء الفن : أي أغنية احببتم اكثر من ألبوم تامر حسني؟
صافيناز تثير الجدل بإكتسابها وزنا زائدا في منطقة البطن
ممثل مصري يصاب بأزمة صحية ويخضع لعملية جراحية عاجلة
إبنة أنجلينا جولي تتحوّل الى ذكر
شكرا لقرائتكم خبر عن موجز "الفن": ممثل مصري يتعرض لأزمة صحية.. وصافيناز تكتسب وزناً زائداًإطلالات الممثلات في مهرجان... على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة الفنية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة الفنية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .