عادل كرم تعمّق في أرشيف منى واصف ونجح في كسب الرهان

ميرنا وليد - بيروت - كسب الممثل ومقدم البرامج ​عادل كرم​ رهان الحلقة الثانية من برنامجه "​بيت الكل​" عبر شاشة "mtv" مع الممثلة القديرة ​منى واصف​.

نجح كرم في أن يقدّم واصف بصورة جديدة، على الرغم من أنها ظهرت من فترة قصيرة في برنامج "تخاريف" مع الإعلامية وفاء الكيلاني عبر شاشة "mbc".

إستضافتها مرّة أخرى هي تحدٍّ خاضه عادل كرم بجرأة وإصرار، فتعمّق في أرشيفها وعثر على صورها القديمة في لوحات إعلانية لمسلسلات شاركت فيها في بداياتها، كالباحث في الصناديق القديمة المقفلة، أزاح عنها الغبار، وأعادها إلينا تحفة أثرية تزينها شاشة الـ"mtv" بألوانها الزاهية.

حافظ كرم على اللياقة واحترام ضيفته في بيته من دون المزاح الخارج عن السيطرة، والتعليقات الساخرة السخيفة.

دخلت منى واصف بعفويتها وتواضعها حيّت الحضور في الاستديو، وراحت تتحدث عن الحنين الى الوطن وحبها لسوريا، وتقول :"عظمي شامي ولا يمكن أن أترك الشام والوطن كرامة الإنسان".

في هذا المستوى كان الحديث مع واصف، وأضاف ​أديل جمال الدين​ و​عباس جعفر​ بأسلوبهما الكوميدي المميز روح النكتة على الأجواء.