خاص "الفن"- غيتا حرب مع لبنان خليل وحبيب يونس في بترونيات

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة ​غيتا حرب​ لموقع "الفن" أنها تستعد لريسيتالات ​عيد الميلاد​ المجيد، في بترونيات في 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل، عند الساعة السابعة مساءً.

ويشارك في الريسيتال أوركسترا بقيادة المايسترو ​لبنان خليل​ والشاعر ​حبيب يونس​، الذي سيقدم الحدث وسيلقي شعر خاص بعيد الميلاد المجيد.

كما ستحل غيتا ضيفة على حفل، في الجامعة اللبنانية الأميركية.

غيتا فنانة لبنانية، تخرجت من برنامج "ستوديو الفن"، بنجاح كبير حاصدة الميدالية الذهبية عن فئة الطرب اللبناني.

ومن بين أعمال غيتا في مسيرتها أغنية "كرمالك يا حبيبي"، التي كتبها ولحنها الفنان إلياس الرحباني، وأغنية "مين أنا مين" التي كتبها الشاعر سمير نخلة.