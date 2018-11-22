شاهد.. لبناني يُبهر المشاهدين بأدائه لرياضة المواي تاي في “Little Big Stars”

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كتب امير فتحي في الخميس 22 نوفنبر 2018 03:44 صباحاً -
أطل الطفل اللبناني رمضان أندش الحائز على بطولات محلية وعالمية في رياضة المواي تاي (Maui Thai)، في الحلقة الأولى من برنامج “نجوم صغار” (Little Big Stars) الذي يُعرض عبر MBC1 و”MBC مصر”، و”أل بي سي آي”.
وقد أبهر رمضان المشاهدين بمهارته في رياضة “المواي تاي” التي تعتبر نوعاً من أنواع الملاكمة.
واللافت أن القدرة البدنية التي يتمتع بها رمضان أعجبت مقدم البرنامج الممثل المصري أحمد حلمي الذي حمله بيديه.
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