دومينيك حوراني تنضم للمهرجانات الشعبية وتطلق “فرخة ماشية”

كتب امير فتحي في الخميس 22 نوفنبر 2018 03:44 صباحاً -

أطلقت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، أغنية جديدة تحمل عنوان “فرخة ماشية” والتي تنتمي لنوعية أغاني المهرجانات الشعبية، عبر موقع اليوتيوب بمشاركة مغني المهرجانات فيجو.

الأغنية من كلمات الشاعر محمد موافي، ألحان موافي وفيجو، توزيع أحمد فيجو، مزيكا عمرو إيدو، براسات أحمد بيشو.

ظهرت دومينيك حوراني وهي تؤدى حركات الرقص الشعبي داخل الأستوديو أثناء تسجيل الأغنية مع فيجو، ومن المقرر طرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب قريبا.