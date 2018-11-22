“لولو الحب” أغنية جديدة من ماجد المهندس في حب الكويت

كتب امير فتحي في الخميس 22 نوفنبر 2018 03:44 صباحاً -

اغنية لولو الحب هدية من ماجد المهندس الى الكويت

طرح النجم ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان “لولو الحب”، كلمات الشاعر الإماراتي على الخوار، وألحان عادل عبدالله، وتم تقديمها فى حب الكويت، وتقول بعض كلمات الأغنية:

وتقول بعض كلمات الأغنية: أنتي لولو قبْل ما يزيّنك لولو.. وانتي شيّ مْن الحقيقة والخيال.. وانتي وحدك بين كل الناس.. عزف ساحر منفرد حب و دلال.. في عيونك مهما هالعالم يقولوا.. ما وفوا لولو الصباح فـ أيّ حال.. لا القمر طالك .. ولا نجومك يطولوا ولا اوصلن حسنك مليكات الجمال”.

وقال علي الخوار: “للكويت قيمة عاطفية كبيرة في وجداننا نحن أهل الخليج منذ صغرنا، وهذه الأغنية بالرغم من أنها هدية خاصة، لكنها تحمل أيضاً مشاعر وفاء ومحبة من شعب الإمارات إلى شعب الكويت الشقيق”.

المصدر: youm7.com

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