بعد ظهور عمرو يوسف بخدود منتفخة… ناشطون يعلقون: “اخرة الاكل السوري”!

كتب امير فتحي في الخميس 22 نوفنبر 2018 03:44 صباحاً -
عمرو يوسف
حضر النجم عمرو يوسف، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، بدار الأوبرا المصرية يوم الثلاثاء.
وظهر عمرو يوسف، على السجادة الحمراء، بزيادة ملحوظة فى الوزن مما جعله حديث رواد موقع التواصل الاجتماعى، وكانت أغلب التعليقات الساخرة من قبل المدونين أن السبب هو الطعام الدسم و الأكلات السورية التى تعدها له زوجته كندة علوش.
وطالب الجمهور عمرو يوسف بضرورة الخضوع لحمية غذائية وخسارة وزنه الزائد بأقصى سرعة.
واتهموا زوجته كندة علوش بأنها السبب في ما حدث له، خاصًة وأن عمرو صرح أكثر من مرة بأن كندة تجيد الطبخ، وتقدم له مأكولات سورية ومصرية.
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