شاهد.. ردة فعل الأمير محمد بن سلمان تجاه طفل حاول تقبيل يده

كتب امير فتحي في الخميس 22 نوفنبر 2018 03:44 صباحاً -

لفت وليُّ العهد السعودي محمد بن سلمان، أنظار المتابعين السعوديين خلال زيارته إلى منطقة الجوف بعدما رفض تقبيل رأسه ويده من قِبل طفل.

وتداول ناشطون مقطع الفيديو، الذي يُظهر الأمير محمد بن سلمان رافضًا أن يقبّل طفل رأسه ويده، ليقوم هو بتقبيل رأس الطفل، وسط إشادة من الحاضرين.

وكان وليُّ العهد السعودي قد وصل في وقت سابق إلى المنطقة بصحبة والده الملك سلمان بن عبد العزيز، قبل أن يغادرها إلى منطقة الحدود الشمالية، في إطار جولة داخلية للملك بدأت قبل أيام من منطقة القصيم.