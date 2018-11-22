شكرا لقرائتكم خبر عن " عيش بشوقك" لتامر حسنى تتخطى حاجز 52 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطى فيديو كليب "عيش بشوقك"، للفنان تامر حسنى حاجز الـ 52 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب"، حيث حقق تامر من خلال هذه الأغنية رقما قياسيا فى تاريخ نسب مشاهدات أغانيه. أغنية "عيش بشوقك" تعاون فيها مع تامر حسنى كل من مصطفى حسن فى الكلمات، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى محروس وبلال سرور، وإخراج المخرج الكبير هادى الباجورى، وفكرة الكليب تدور حول شخص واحد وهو تامر حسنى يسير وسط الناس ويقابلهم، وكل شخص لديه مشاكل مختلفة فى حياته ورغم ذلك تامر يحاول أن يخرج منه الابتسامة، وهذه الفكرة قريبة من الناس فى الحياة الطبيعية.

تامر حسنى

شكرا لقرائتكم خبر عن " عيش بشوقك" لتامر حسنى تتخطى حاجز 52 مليون مشاهدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .