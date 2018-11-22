شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو خاص لليوم السابع.. محمد رمضان يرد على شائعة حبسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم محمد رمضان، فى فيديو خاص لـ"الخليج 365"، أنه يواصل حاليا تحضيراته لمسلسله الرمضانى الجديد مبكرا، والذى يتعاون من خلاله مع شركة "سينرجى"، لتقديم عمل مختلف أقوى من جميع مسلسلاته السابقة على حد قوله.

وقال النجم السينمائى فى تصريحاته :"الحمد لله أنا محظوظ فى الدراما بشكل كبير، والحمد لله دايما ربنا بيكرمنى بكيانات كبيرة أعمل معها، وفى مسلسل "ابن حلال"، تعاونت مع الكاتب الموهوب حسان دهشان، والمخرج المتميز إبراهيم فخر، والمنتج الكبير صادق الصباح، وكذلك مسلسلى "الأسطورة"و"نسر الصعيد"، للمؤلف محمد عبد المعطى.

وأضاف رمضان: "هذا العام بشتغل مع كيان كبير، وهو شركة سينرجى للأستاذ تامر مرسى، شركة لها كيان وتاريخ كبير واشتغلوا مع أهم وأكبر النجوم بالوطن العربى فى مقدمتهم النجم الكبير عادل إمام".

وعن مسلسله الجديد قال رمضان :"أنا بحب الدراما بمفهمومها الشامل، ومسلسلى القادم به جميع أنواع الدراما، فهناك ناس تعتقد أن مفهوم كلمة الدراما عبارة عن تراجيديا فقط، لكن هذه الكلمة تشمل جميع أنواع الدراما، دراما تاريخية ، ودراما كوميدية، ودراما الأكشن".

ولفت رمضان إلى أنه ضد فكرة مسلسلات "وان مان شو" فكل المسلسلات التى تربى عليها جيله ومن سبقوه ليست بطولة مطلقة، مثل مسلسلات "ذئاب الجبل" و"المال والبنون"، و"الضوء الشارد"، معلقا :"مسلسلى الجديد يحتوى على أبطال كتير جدا ماتقدرش تشوف المسلسل من غير حد فيهم، وبوعد جمهورى بمسلسل قوى سيكون أهم وأفضل من كل المسلسلات اللى فاتت".

ووجه رمضان الشكر للكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير ”الخليج 365”، على تحرى الدقة فى تناول الأخبار التى يتم نشرها على الموقع.

كان عدد من المواقع الالكترونية نشرت شائعة حبس الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف أحد رؤساء القنوات الفضائية .











































































































































































