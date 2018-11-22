بعد 20 عام زواج.. روبرت دي نيرو ينفصل عن شريكة حياته!

كتب امير فتحي في الخميس 22 نوفنبر 2018 02:03 صباحاً -

روبيرت دي نيرو وزوجته الممثلة جريس هايتاور

ذكرت عدّة مواقع أميركية أن الممثل، المخرج والمنتج الأميركي روبرت دي نيرو قد قررّ الانفصال عن زوجته الممثلة جريس هايتاور بعد 20 عاماً تقريباً من الزواج.

فقد كشفت تقارير صحافية نقلاً عن مصدر مقرب من الزوجين أن دي نيرو(75 عاماً) وهايتاور(63 عاماً) “لا يعيشان معاً بعد الآن”، وسيعلنان الانفصال قريباً.

كما أضاف المصدر “في بعض الأحيان لا تجري الأشياء بالطريقة التي تأمل أو تريدها بها”.

وكان الممثلان قد تزوجا في العام 1997، ولديهما إيليوت (20 عاماً) وهيلين جريس (6 أعوام).

كما أنّ هذه ليست المرة الأولى التي ينفصل فيها الثنائي، فقد سبق وتقدم دي نيرو بعد مرور عامين على زواجهما بطلب الطلاق قبل أن يحلّا الخلاف من دون حصول الطلاق.