اليسا ونجوى كرم وتامر حسني ويارا يعايدون فيروز بعيد ميلادها الـ 83

كتب امير فتحي في الخميس 22 نوفنبر 2018 02:03 صباحاً -
فيروز
انتشر هاشتاغ #عيد_الدني و #فيروز امس الأربعاء عبر تويتر وباتا الأكثر تداولاً بين رواد الانترنت وذلك بمناسبة عيد ميلاد السيدة فيروز الـ 83.
وقد عبّر النجوم عن فرحتهم بعيد ميلاد فيروز التي يطلق اللبنانيون عليها لقب “سفيرتنا إلى النجوم” من خلال تغريدات متمنية دوام الصحة لها.
ومن بين النجوم الذين عايدوا فيروز بعيد ميلادها نذكر اليسا، نجوى كرم، يارا، تامر حسني وغيرهم.
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