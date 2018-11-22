شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول تريلر رسمى للموسم الرابع من مسلسل السحر والشعوذة The Magicians والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة Syfy تريلر جديد للموسم الرابع من المسلسل التلفزيوني The Magicians، المقرر بدء عرضه على الشبكة يوم 23 يناير المقبل، واستنادا إلى قصة كتب ليف جروسمان، فإن الدراما الخارقة للطبيعة تدور حول مجموعة من الطلاب في جامعة براكبليس الخاصة بأولئك الذين يتمتعون بقدرات سحرية. وتشمل قائمة الممثلين جيسون رالف وأوليفيا تايلور دادلي وهيل أبليتون وأرجون جوبتا وسمر بيشيل وريك ريستي واني دوديك وخادور جاد وأسمى بيانكو.

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