شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى متغزلة فى زوجها: حبيت نظرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة داليا مصطفى على حضور حفل افتتاح الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أمس الثلاثاء بصحبة زوجها الفنان شريف سلامة، والتقطتهما كاميرات المصورين، وفى نظرة إعجاب من شريف لداليا والتى ظهرت فى إحدى الصور، علقت الفنانة عليها قائلة "حبيت نظرتك".

يذكر أن الفنانة داليا مصطفى تواصل حاليا تصوير دورها بأحداث الجزء الثانى من مسلسل "البيت الكبير"، من بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وحجاج عبدالعظيم، وريم هلال ، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.



شريف سلامة لداليا مصطفى