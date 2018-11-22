كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الأول لفيلم “Stan and Ollie”

متابعة-سنيار: أصدرت Sony Pictures Classics مقطعًا دعائيًا جديدًا لفيلم “Stan and Ollie” القادم، وهو من بطولة Steve Coogan و John C. Reilly.

ويتناول فيلم السيرة الذاتية، والدراما الجديد Stan and Ollie، قصة حياة الثنائي الكوميدي الشهير لوريل وهاردي، ويحكي ما حاول كل من لوريل وهاردي تحقيقه من نجاح ساحق في السينما، ومحاولتهما أن يقدما جولة مسرحية في بريطانيا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

الفيلم من إخراج جون إس بايرد، وتأليف جيف بوب، ومن المقرر أن يصدر في قاعات العرض في 28 ديسمبر.