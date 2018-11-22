كتب امير فتحي في الخميس 22 نوفنبر 2018 12:48 صباحاً -

جريمة مروعة هزت الشارع اليمني.. أب يقتل أطفاله الثلاثة انتقاماً من زوجته!

في جريمة هزت الشارع اليمني، أقدم أب على قتل أطفاله الثلاثة رمياً بالرصاص في مديرية رداع التابعة لمحافظة البيضاء وسط اليمن، إنتقاماً من زوجته.

وذكرت صحف محلية أن المدعو عادل الملجمي (35 عاماً)، أطلق الرصاص على أطفاله الثلاثة، فجر الثلاثاء وهم نائمون في المنزل، انتقاماً من زوجته التي غادرت منزلها إلى بيت أهلها بسبب خلافات أسرية بينهما.

ولفتت المصادر المتابعة للقضية إلى أن سبب إقدامه على هذه الجريمة الشنيعة أن زوجته رفضت العودة معه إلى منزله، فأخذ أولاده منها، وبعد نومهم قام بقتلهم بدم بارد، قبل أن يلوذ بالفرار.

وتداول نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة للأطفال الثلاثة القتلى، وهم ملطخون بدمائهم على فراش نومهم، ونظراً لقساوتها يتجنب موقع “لها” نشرها.

وأكدت الصحف المحلية، نقلاً عن شهود، أن المجرم لا يُعاني أي أمراض نفسية أو عصبية، بل نفذ جريمته ظنًا منه أنه ينتقم من زوجته وعائلتها.