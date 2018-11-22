محكمة مصرية تعاقب الفنان محمد رمضان بالحبس 6 أشهر.. والسبب!

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كتب امير فتحي في الخميس 22 نوفنبر 2018 12:48 صباحاً -
محمد رمضان
أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بحبس الفنان محمد رمضان 6 أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وغرامة 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، بتهمة السب والتشهير بمحمد عبدالمتعال مدير عام قناة MBC ” مصر”.
وكان الفنان محمد رمضان قد بث مقطع فيديو على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته كافة المواقع الإخبارية المُختلفة والوسائط الإعلامية وهو يقوم بسب مدير القناة.
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