محكمة مصرية تعاقب الفنان محمد رمضان بالحبس 6 أشهر.. والسبب!

كتب امير فتحي في الخميس 22 نوفنبر 2018 12:48 صباحاً -

محمد رمضان

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بحبس الفنان محمد رمضان 6 أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وغرامة 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، بتهمة السب والتشهير بمحمد عبدالمتعال مدير عام قناة MBC ” مصر”.

وكان الفنان محمد رمضان قد بث مقطع فيديو على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته كافة المواقع الإخبارية المُختلفة والوسائط الإعلامية وهو يقوم بسب مدير القناة.