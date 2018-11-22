كتب امير فتحي في الخميس 22 نوفنبر 2018 12:48 صباحاً -

شاهدوا لحظات مؤثرة للفنان حسن حسني.. أنا فرحان أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش

لم يتمالك الفنان المصري حسن حسني، نفسه فور صعوده على خشبة المسرح، أثناء تكريمه في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ40، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء.

وظهر حسن حسني متأثرًا بلحظة تكريمه، بالحصول على جائزة فاتن حمامة التقديرية، وذلك بعد غياب طويل عن الظهور والتكريم في المهرجانات الفنية.

ولم يتمالك حسني دموعه أثناء إلقاء كلمته في المهرجان بمناسبة تكريمه، معلقًا: “فرحت أنهم افتكروا يكرموني وأنا عايش”.

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 40 مساء الثلاثاء، ومن المقرر أن تستمر حتى 29 تشرين الثاني/نوفمبر من الشهر الجاري.