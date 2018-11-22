مي العيدان تنشر فيديو وتحذفه لأم تضرب طفلها بوحشية لابتزاز زوجها.. “خل أبوك يطلقني”

كتب امير فتحي في الخميس 22 نوفنبر 2018 12:48 صباحاً -

أم تضرب طفلها بوحشيةخل أبوك يطلقني

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها على “إنستغرام”، فيديو مؤلماً لأم تضرب طفلها، قبل تحذفه لاحقاً

وظهر الطفل في المقطع المصور وهو يبكي متألماً فيما الأم تواصل ضربه بلا توقف. وقد طلبت منه أن يوعز إلى والده بتطليقها.

وقالت: “خل أبوك يطلقني” فيما الطفل يناشد الوالد ويتألم محاولاً الهرب من الضربات الموجهة إليه.

وتعليقاً عليه كتبت العيدان: “فيديو لأم مجرمة تضرب ابنها بقسوة وتقول له: خل أبوك يطلقني. حسبي الله ونعم الوكيل الناس أدور ظفر ياهل وهذول يعذبونهم أشحقه اتجيبونهم؟”.

وأثار الفيديو غضب عدد كبير جداً من المتابعين وأطلق موجة من التعليقات القاسية ضدّ الأم.

ومما جاء فيها: “مو أم ذي مجرمة” و”الله يشل يدينك وأركانك ويحرمك العافيه” و”دام إنهم مو قد الزواج ليش يتزوجون و يظلمون عيالهم؟”.