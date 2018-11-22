شاهدوا أحمد الفيشاوي يهمل ابنته ويثير الجدل بصورة جديدة مع زوجته وابنائها !

كتب امير فتحي في الخميس 22 نوفنبر 2018 12:48 صباحاً -

أثار النجم أحمد الفيشاوي جدلاً كبيراً وذلك بعدما نشر من خلال حسابه الخاص على تطبيق “إنستغرام” صورة تجمعه بزوجته ناديا كامل، وظهر معهما ابنائها من زوجها الأول.

والتقطت هذه الصورة خلال ممارستهما رياضة التزحلق على الجليد بأحد المولات بمدينة 6 اكتوبر.

ورغم أن الكثير عبر عن إعجابه بعلاقة الفيشاوي بابنيّ زوجته وحرصه على تقوية علاقته بهما إلا أن البعض الآخر وجه له إنتقادات بسبب تجاهله لإبنته لينا وعدم تواصله معها، وفقًا لتصريحات والدتها هند الحناوي.

وكانت الحناوي رفعت دعوى قضائية ضد الفيشاوي لرفضه الإنفاق على ابنته او تحمل تكاليف دراستها.

يذكر أن الفيشاوي تزوج من الكامل منذ فترة، وأثار الجدل بهذه الزيجة لأنها تمت بشكل مفاجئ كما نجحت زوجته في لفت الأنظار إليها بإطلالاتها المثيرة بالمهرجانات الفنية التي حرصت على التواجد بها معه.