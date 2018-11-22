رغم حملها فهرية أفجان تشارك في مناسبة عالمية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة التركية فهرية أفجان، باليوم العالمي للطفولة وشاركت في حملة «Go Blue» مع اليونيسف، والتي تسعى لجعل صوت الطفل مسموع ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم.

فهرية أفجان، لم يمنعها حملها من الاحتفال برفقة عدد من الأطفال ومساعدتهم في الرسم بالألوان.

النجمة التركية تنتظر مولودها الأول من النجم التركي بوراك أوزجفيت، والشهير عربيًا باسم كمال في مسلسل «حب أعمى»، والذي أهداها مؤخرًا فيلا في ألمانيا بمناسبة حملها.

مسلسل «حتى الموت» كان آخر أعمال فهرية الدرامية، وهو المسلسل الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم»، ولم تشارك في أي عمل فني جديد منذ احتفالها بزواجها من النجم التركي بوراك أوزجفيت يونيو 2017.

من ناحية أخرى، أطال «بوراك»، لحيته وذلك استعدادًا لبطولة مسلسل تاريخي يحمل اسم «قيامة عثمان»، والذي يعرض في موسم 2019، كما أنه وقع مؤخرًا على حملة لملابس رجالية لإحدى الماركات الفاخرة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه بمسلسله الأخير «حب أعمى»، والذي شاركته البطولة فيه النجمة التركية نسليهان أتاغول، والتي أدت فيه دور “نهال”، وتدور قصة العمل حول قصة حب رومانسية حزينة.