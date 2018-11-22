لأول مرة.. إيما ستون تؤدى مشهد جنسي في فيلمها الجديد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

لأول مرة في تاريخها السينمائي، تؤدي النجمة والفنانة الأمريكية إيما ستون، البالغة من العمر 30 عاما، أول مشاهدها الجنسية فى فيلمها الجديد الذى يحمل عنوان The Favourite، والمقرر عرضه يوم 23 نوفمبر الجاري، بحسب ما صرحت به فى المؤتمر الصحفى للفيلم، يوم الأحد 18 نوفمبر، فى لوس أنجلوس.

وتدور قصة العمل في أوائل القرن الثامن عشر فى إنجلترا أثناء الحرب مع الفرنسيين، حيث تحتل الملكة آن العرش، وتدير صديقتها المقربة ليدى سارة البلد بدلاً منها، عندما تصل خادمة جديدة أبيجيل فتقابل سارة، التى بدورها تأخذها تحت جناحها.

واستكمالا للأحداث ترى أبيجيل فرصة للعودة إلى جذورها الأرستقراطية، بما أن سياسة الحرب أصبحت مضيعة للوقت بالنسبة لسارة، فإن أبيجيل تصبح رفيقة الملكة، وصداقتهم المزدهرة تعطيها فرصة لتحقيق طموحاتها ولن تسمح للمرأة أو الرجل أو السياسة بالوقوف فى طريقها.

ويشارك في بطولة العمل الفيلم إيما ستون، وراشيل وايز، ونيكولاس هولت، وجو الوين، وأوليفيا كولمان، ومارك جاتيس، وتيموثى اينيس، وجيني رينسفورد، ومن إخراج يورجوس لانثيموس، ومن تأليف ديبورا ديفيس، وتوني مكنمارا.