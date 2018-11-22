إيشواريا راي أشهرهن.. لماذا تنجذب ممثلات بوليوود إلى الشباب الأصغر سنًا؟.. صور

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

أصبحت ظاهرة فرق السن بين ثنائيات بوليوود ظاهرة تستحق التوقف ولم تعد قاصرة على الرجال الذين يتزوجون النساء الأصغر ولكن العكس أصبح هو السائد.

هناك العديد من الأمثلة اللافتة للنظر مثل أرجون كابور ومالايكا أرورا، وهارشفردان راني وكيم شارما، كلا الرجلين لا يقل الفرق بينه وبين حبيبته التي اختار قضاء بقية حياته معها عن 10 سنوات.

يعتزم ويخطط كلا من آرجون - مالايكا، وهارشفردان - كيم البقاء معا في حياة زوجية في المستقبل القريب، لكن، لا يمكن تحديد متى، حيث يحتاج كلاهما إلى فترة تصحيح الفوضى الناتجة عن العلاقات السابقة.

لم يصرح هؤلاء النجوم حتى الآن بشكل ظاهر عن تلك العلاقات، ولم يصدروا أي إعلان رسمي عن وضعهم في العلاقة.

بوليوود لديها تاريخ طويل من علاقات الرجال الأصغر سنا الذين يتزوجون من نساء مسنات فتزوج سيف على خان من أمريتا سينغ، وكان فرق السن بينهما 12 عامًا، وقد انفصلا منذ سنوات عديدة، وأيضا تزوج أرجون رامبال وفرحان أختار من نساء أكبر منهما بضع سنوات.

وأخيرًا الممثل أبهيشيك باتشان، المتزوج من جميلة الجميلات ايشوريا راي، والفرق بينهما بعض السنوات، ودائما ما يقول إن العمر ليس أبدًا عاملًا لتحديد الزواج، لكنه الحب.