عرضت عليه الزواج واعتزلت من أجله.. نجلاء فتحي وحمدي قنديل حكاية حب عمرها 22 عامًا.. صور نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمة كبيرة مرت بها الفنانة نجلاء فتحي عند وفاة زوجها الإعلامي الكبير حمدي قنديل في يوم 31 أكتوبر 2018 والذي ارتبطت معه بقصة حب لمدة 22 عاما منذ زواجهما عام 1996.

طبقا لمذكرات حمدي قنديل التي صدرت تحت عنوان “عشت مرتين” بدأت العلاقة خلال زيارة وفد عن التلفزيون المغربي لتغطية فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1996، فطلب منه التنسيق معها من أجل حوار، بسبب عدم مشاركتها.

اتفقت نجلاء فتحي مع حمدي قنديل على إجراء حوار شرط ألا يكون في منزلها الذي تقوم بتغيير ديكوره في ذلك الوقت، فكان اللقاء في بيت شقيقتها ومنذ اللقاء الأول أعجب قنديل ببساطتها الشديدة وتلقائيتها في حديثها، وكان أول حديث بينهما حول باريس وذكرياتهما فيها وكأنهما زاراها معا.

قال قنديل في مذكراته عن لقائهما “ما فاجأني حقا هو أنها لا تمت بصلة للصورة النمطية للنجمة السينمائية التي كانت في ذهني… ذهبت وأنا على يقين أنها ليست شاطرة فقط ولكنها ذكية ومرحة وذات شخصية قوية، وأنها ستضفي على حياتي بهجة لم أعرفها”.

تواصلت اللقاءات لمدة 3 شهور منذ ذلك الوقت في جو رومانسي طغى عليه الإعجاب والاحترام، وتعرف على ابنتها “ياسمين” التي كانت تبلغ من العمر وقتها (15 عاما) وجمعت بينهما الاهتمامات المشتركة مثل الاستيقاظ باكرا، حب السفر، لعب الطاولة، النفور من السهرات الاجتماعية والاهتمام بالشأن العام.

بعد عودتهما من رحلة الإسكندرية بحوالي أسبوعين، اتصلت نجلاء به وقالت “أنا هتجوزك النهارده” فرد قنديل “عظيم عظيم” وطلبت منه الذهاب إلى منزلها الساعة الخامسة حاملا جواز سفره لإتمام الزواج. وبعد زواجهما اعتزلت نجلاء فتحي التمثيل بقرار منها رغم أن قنديل رفض ابتعادها عن الفن.