رانيا يوسف ترد على منتقدي طلتها في مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تعرضت الفنانة المصرية رانيا يوسف لانتقادات من قبل بعض الجمهور بسبب طلتها غير التقليدية في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40.

رانيا تخلت في حفل الافتتاح عن الفستان، وارتدت طلة غربية قليلا ذكرت الجمهور بالمطرب العالمي مايكل جاكسون، فارتدت جمبسوت أسود عليه جاكيب بنفس اللون وقبعة صغيرة.

الفنانة المصرية ردت من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، على كل الانتقادات التي وجهت لها، وعلى كل من طالبها بالزي المناسب لمثل تلك الحفلات وقالت: «اكسر القواعد وعش حياتك على طريقتك الخاصة».

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي شهد حضور فني كبير على سبيل المثال نادية الجندي، يسرا، ليلى علوي، لبلبة، درة، هبة مجدي، رجاء الجداوي، نيللي كريم.

كما حضر كل من عمرو يوسف، هاني عادل، أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد، ياسمين رئيس، إنجي المقدم، عمرو سعد، أحمد الفيشاوي وزوجته، عبير صبري وزوجها، سما المصري، رشا مهدي، فيفي عبده، غادة عادل، وروجينا، وشهد الحفل أيضا حضور الفنانة منى هلا.