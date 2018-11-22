جمال عبدالناصر يحتفل بعيد ميلاد زوجته الفنانة بكلمات رومانسية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قدم في بداية حياته الفنية عدد من الأدوار الهامة، ولكن الظروف الصحية للفنان جمال عبدالناصر حالت دون تحقيقه الشهرة التي تستحقها موهبته.

جمال عبدالناصر متزوج من الفنانة المصرية فاطمة الكاشف، ويعيش حياة مستقرة معها منذ أكثر من 20 عاما، ولديهما ولدين، وهما مهاب ومازن.

الفنان المصري احتفل بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الشخصي، ونشر صور لهما وعلق قائلا: «..يامالكة القلب فى إيدك ده عيد الدنيا يوم عيدك..عيد ميلاد سعيد يا أحلى حاجة فى حياتى وكل سنة وانتى طيبة وبخير وبصحة دمتى لى ..وربنا يحفظك لينا».

فاطمة الكاشف بدأت مسيرتها الفنية في الستينات ولها أدوار عديدة وإن كان أشهرها دور «زوبة» في مسلسل «البخيل وأنا» عام 1991.

جمال عبدالناصر تخرج من معهد الفنون المسرحية وشارك في عدة أعمال ومنها: «ليالي الحلمية، الفرسان، العائلة، لا اله الا الله، قاسم أمين، قضاه عظماء، أفراح إبليس، شيء من الخوف».

أحدث أعماله الدرامية مسلسل «كأنه إمبارح»، مع الفنانة رانيا يوسف وباسم سمرة، كما يصور الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس».